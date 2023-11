Conversation avec Marco Godinho aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 9 décembre 2023, Amilly.

Conversation avec Marco Godinho aux Tanneries Samedi 9 décembre, 15h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Venez (re)découvrir l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous lors d’une conversation avec l’artiste, Marco Godinho, le galeriste et curateur, Hervé Bize, la commissaire, critique d’art et directrice artistique du Cercle Cité au Luxembourg, Anastasia Chaguidouline, ainsi que le commissaire de l’exposition et directeur des Tanneries, Éric Degoutte.

L’occasion d’échanger sur l’aventure qui a présidé à la mise en œuvre de cette exposition et les collaborations qui ont été nécessaires à la réalisation d’un tel projet, significatives du souhait de l’artiste d’impliquer de nombreuses personnes travaillant dans les espaces d’art.

Marco Godinho et Hervé Bize reviendront sur leur relation de longue date et dernière collaboration : un livre de poèmes LUAR Éditions, la maison d’édition tout juste lancée par Marco Godinho. Anastasia Chaguidouline et Marco Godinho présenteront par ailleurs leur collaboration pour le projet What the Flag ?! in Luxembourgréalisé dans le contexte du Festival Européen de Design au Luxembourg, et leur prochain projet dans l’espace public, à découvrir en 2025.

Évènement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Date et heures : Samedi 9 décembre à 15h30

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.lestanneries.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00