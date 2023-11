Déambulation musicale aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 8 décembre 2023, Amilly.

Déambulation musicale aux Tanneries Vendredi 8 décembre, 18h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Dans le cadre des rendez-vous art et musique, l’équipe des Tanneries vous invite à une déambulation musicale, proposition originale de l’École de musique de la ville d’Amilly réalisée en lien avec le travail de Marco Godinho dont les œuvres nomades et collaboratives invitent à questionner notre rapport au temps, à l’espace et à l’autre.

En résonance avec l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous visible jusqu’au 21 janvier 2024, cette expérience sonore et poétique viendra interroger notre propre sensibilité, curiosité et imagination.

Évènement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Plus d’informations sur la programmation du Centre d’art contemporain dans l’agenda en ligne.

Date et heures : Vendredi 8 décembre à 18h.

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

Centre d'Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00

