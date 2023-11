Atelier à volonté aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 2 décembre 2023, Amilly.

Atelier à volonté aux Tanneries 2 – 23 décembre, les samedis Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Tous les samedis à partir de 14h30, les Tanneries – Centre d’art contemporain vous propose des ateliers à volonté !

Lors de votre visite au Centre d’art contemporain, profitez d’un temps d’atelier ouvert en continu pour petits et grands, en lien avec l’univers de l’artiste Marco Godinho et les œuvres présentées dans le cadre de l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous.

Ateliers gratuits, accessibles à tou·te·s et sans réservation.

Dès 5 ans. Les enfants doivent êtres accompagnés.

Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50.

Date et heures : Tous les samedis jusqu’au 24 décembre 2023 de 11h30 à 12h

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

Plus d’informations sur la programmation du Centre d’art contemporain dans l’agenda en ligne.

Visuel : Vue d’atelier en lien avec l’exposition ‘Un vent permanent à l’intérieur de nous’ de Marco Godinho / Photos et courtesy Les Tanneries – CACIN, Amilly

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}, {« link »: « http://www.lestanneries.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00

2023-12-23T14:30:00+01:00 – 2023-12-23T15:30:00+01:00