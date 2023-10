Festival archipel – Conversation publique avec l’artiste Marco Godinho Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 30 octobre 2023, Amilly.

Festival archipel – Conversation publique avec l’artiste Marco Godinho Lundi 30 octobre, 14h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Lundi 30 octobre de 14h à 15h30

Dans le cadre des nouvelles renaissance(s], le festival archipel offre la possibilité aux visiteurs d’approcher la création au plus près en découvrant, au fil de son parcours, des ateliers d’artistes, maisons d’écrivains, lieux de création, de résidence et de patrimoines ouverts.

Le lundi 30 octobre 2023 dès 14h, les tanneries – centre d’art contemporain s’associe au festival archipel et vous invite à assister à une conversation publique avec l’artiste marco godinho dont l’exposition un vent permanent à l’intérieur de nousest inaugurée le 28 octobre 2023.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T14:00:00+01:00 – 2023-10-30T15:30:00+01:00

2023-10-30T14:00:00+01:00 – 2023-10-30T15:30:00+01:00