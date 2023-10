Atelier en famille [week-end aux tanneries] – Linogravure express Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Atelier en famille [week-end aux tanneries] – Linogravure express Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 29 octobre 2023, Amilly. Atelier en famille [week-end aux tanneries] – Linogravure express Dimanche 29 octobre, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Dimanche 29 octobre de 14h30 à 17h30 Après la visite de l’exposition un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho aux côtés d’un médiateur, profitez d’un temps d’atelier pour réaliser vos propres cartes postales grâce à la linogravure. Atelier gratuit sur réservation.

Dès 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

