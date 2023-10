Inauguration saison #8 et vernissage de la première exposition Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 28 octobre 2023, Amilly.

Le samedi 28 octobre 2023 à partir de 14h30

Nous sommes heureux de vous convier à l’inauguration de la huitième saison artistique des tanneries, première d’un cycle de programmation de trois années intitulé nos maisons apparentées, avec, en ouverture, le vernissage de l’exposition un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho qui viendra occuper l’ensemble des espaces jusqu’au 21 janvier 2024.

Habitant pour un temps l’ensemble du centre d’art contemporain, les œuvres autonomes et nomades

de Marco Godinho dévoileront une exploration sensible des questions d’exil et de déplacements

à travers une géographie intime de gestes simples. Dans un rapport évanescent au temps et à

l’espace, tel un corps, une maison, un paysage parcouru, imprégné, transformé par les éléments

d’un imaginaire poétique.

Cet événement sera rythmé par des prises de paroles officielles, un moment de convivialité lors d’un pot de l’amitié et des interventions artistiques inédites. Fábio Godinho, acteur, metteur en scène et auteur proposera une lecture performée en résonance avec l’œuvre vidéo left to their own fate (odyssey) exposée dans la grande halle, et l’univers sonore de Frédéric d. Oberland, musicien multi-instrumentiste, viendra enchanter les espaces d’exposition.

>> navette gratuite paris < > les tanneries

Aller : départ de paris, 5 avenue porte d’orléans, à proximité de la statue du Général Leclerc, à 13h

Retour : départ depuis les tanneries à 19h20

>> navette gratuite gare de Montargis < > les tanneries

Aller : départ depuis la gare de Montargis, parking rue jean laurent à 15h (en lien avec le transilien r paris gare de Lyon, départ 13h16 < > gare de Montargis, arrivée 14h55)

Retour : départ depuis les tanneries à 19h20 (en lien avec le ter gare de Montargis, départ 19h48 < > gare de Paris-Bercy, arrivée 20h49)

Inscription navette obligatoire avant le 26 octobre 2023 (nom et numéro de téléphone) : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50

Centre d'Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY

