Portes ouvertes des ateliers d’artistes du Loiret Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 14 octobre 2023, Amilly.

Ateliers ludiques avec l’artiste Benjamin Mouly

Samedi 14 et dimanche 15 octobre de 14h30 à 18h

Dans le cadre de la 18e édition des portes ouvertes des ateliers d’artistes, organisée par le département du Loiret, en partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat centre-val de loire, venez découvrir l’atelier singulier de l’artiste plasticien benjamin mouly et expérimenter ensemble les différents états de la matière sucre. L’équipe des tanneries vous accueille tout au long de ce weekend dans la découverte de l’art en train de se faire !

Au centre d’art contemporain,Benjamin Mouly vient de débuter sa résidence territoriale qui donnera lieu, en février, à la présentation de son exposition personnelle. L’artiste s’intéresse à l’histoire de l’art culinaire et populaire. Il mêle sculptures en sucre et vidéo en s’inspirant des récits, des images et des histoires convoquées par le sucre. Dans une démarche immersive et participative, cet artiste plasticien vous propose de découvrir son processus de création aux multiples facettes : un univers sucré qui éveillera tous vos sens !

Benjamin Mouly vous accueillera tout au long du weekend, de 14h30 à 18h !

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00