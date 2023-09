Cet évènement est passé Finissage de l’exposition N.O.É de Victor Cord’homme Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Finissage de l’exposition N.O.É de Victor Cord’homme Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 23 septembre 2023, Amilly. Finissage de l’exposition N.O.É de Victor Cord’homme Samedi 23 septembre, 15h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Venant clore sa 7ème saison artistique intitulée LES REGISTRES DU JEU, le Centre d’art contemporain vous convie au finissage de l’exposition N.O.É : Nacelle Observant les Étoiles de Victor Cord’homme samedi 23 septembre dès 15h. L’occasion de (re)parcourir, en présence de l’artiste, cette proposition artistique exubérante, inventive et autonome tout en découvrant les coulisses de la nouvelle saison #8 du cycle de programmation NOS MAISONS APPARENTÉES avec la découverte du montage de sa toute première exposition. Inaugurée le 28 octobre prochain Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho viendra habiter, en écho à l’imaginaire domestique qu’est la maison, l’ensemble des espaces du Centre d’art contemporain. Rendez-vous sur notre agenda pour découvrir le déroulé de cette journée : https://www.lestanneries.fr/agenda/

Événement gratuit et ouvert à toutes et tous. Visuel : Vue de l’exposition N.O.É : Nacelle Observant les Étoiles de Victor Cord’homme, photo Les Tanneries – CAC, Amilly. Date et heures : Samedi 23 septembre dès 15h00.

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr
Centre d'Art contemporain – Les Tanneries
234 RUE DES PONTS
45200 AMILLY

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

Centre d'Art contemporain - Les Tanneries
234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY
Amilly

