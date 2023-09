Journées européennes du Patrimoine aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 16 septembre 2023, Amilly.

Journées européennes du Patrimoine aux Tanneries 16 et 17 septembre Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

En lien avec les thématiques « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport » des JEP, Les Tanneries proposent deux jours ponctués d’ateliers artistiques et de visites inédites du Centre d’art contemporain.

Accompagnés par des médiateurs et médiatrices, (re)découvrez l’histoire de cette ancienne usine des tanneries, aujourd’hui réhabilitée en Centre d’art contemporain. Vous aurez également la possibilité d’arpenter les coulisses du montage de la prochaine exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho inaugurée le 28 octobre prochain dans le cadre de la nouvelle saison #8, première saison d’un cycle de programmation intitulé NOS MAISONS APPARENTÉES.

>> SAMEDI & DIMANCHE 15H-17H : ATELIERS ARTISTIQUES

Naviguez à travers l’arche enchantée de Victor Cord’homme avec l’exposition N.O.É : Nacelle Observant les Étoiles et participez à des ateliers artistiques afin d’imaginer ensemble une ville du futur fantastique !

>> SAMEDI 15H : VISITE HORS-LES-MURS

Nous vous proposons une visite hors-les-murs célébrant les œuvres présentes jusque dans le Centre-bourg d’Amilly, parmi lesquelles l’œuvre Les Géants de Jacques Julien – figures de gymnastes dont les formes et matériaux incarnent un terrain de jeux grandeur nature. À l’issue de la visite, laissez-vous tenter par un atelier ludique et créatif en lien avec votre découverte !

En accès libre et gratuit.

Rendez-vous sur notre agenda pour plus d’informations : https://www.lestanneries.fr/agenda/

Date et heures : Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h.

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

Visuel : Jacques Julien, Les Géants, 2016, Courtesy les Tanneries – CAC, Amilly, © Jacques Julien, ADAGP, Paris, 2023.

