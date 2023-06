Exposition aux Tanneries : « Les mains qui racontent » Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 10 juin 2023, Amilly.

Exposition aux Tanneries : « Les mains qui racontent » Samedi 10 juin, 17h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Restitution d’un projet artistique mené pendant l’année scolaire 2022/2023 au sein du Lycée Château Blanc de Châlette-sur-Loing, avec les élèves en classe de 1ère ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne).

Imaginé par l’artiste plasticienne Léa Neuville en partenariat avec Les Tanneries, Les mains qui racontent est un travail photographique autour de la notion de la main et du toucher. Qu’il s’agisse de jeunes enfants, de personnes atteintes de handicap ou de personnes âgées, quelles que soient les structures dans lesquelles les élèves d’ASSP iront travailler, leurs mains seront au coeur de leur métier.

Ce projet s’inscrit dans le dispositif Aux Arts Lycéens et apprentis, soutenu par la région Centre-Val-de-Loire.

Exposition visible jusqu’au dimanche 11 juin.

Évènement gratuit et ouvert à tou·te·s.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T17:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:30:00+02:00

