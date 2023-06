Ateliers créatifs aux Tanneries – « Les mains qui racontent » Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 10 juin 2023, Amilly.

Ateliers créatifs aux Tanneries – « Les mains qui racontent » 10 et 11 juin Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Samedi 10 juin de 14h30 à 17h30

Dimanche 11 juin de 15h à 16h30

Notre médiateur-plasticien vous propose des ateliers en lien avec l’univers artistique de Léa Neuville et le travail plastique Les mains qui racontent réalisé avec les élèves en classe de 1ère ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) au lycée de Château Blanc de Châlette-sur-Loing.

À partir de 6 ans, gratuit, réservation conseillée.

Réservations au 02 38 85 28 50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

Pour plus d’informations sur la programmation et les thématiques des ateliers, rendez-vous sur l’agenda de notre site internet www.lestanneries.fr

Centre d'Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:30:00+02:00

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:30:00+02:00