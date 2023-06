Vernissage des expositions « Maturités » et « Twist & Die » aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Vernissage des expositions « Maturités » et « Twist & Die » aux Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 3 juin 2023, Amilly. Vernissage des expositions « Maturités » et « Twist & Die » aux Tanneries Samedi 3 juin, 15h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Les Tanneries vernissent 2 expositions ce samedi 3 juin : Maturités dans la Grande Halle

Twist & Die dans la Galerie Haute et Petite Galerie.

Plus d’infos en cliquant ici ou sur le logo des Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.lestanneries.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

