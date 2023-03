Visite flash [week-end aux tanneries] « Qu’est-ce qu’une installation ? » – cycle 3, épisode 3 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Visite flash [week-end aux tanneries] « Qu’est-ce qu’une installation ? » – cycle 3, épisode 3 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 20 mai 2023, Amilly. Visite flash [week-end aux tanneries] « Qu’est-ce qu’une installation ? » – cycle 3, épisode 3 Samedi 20 mai, 11h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Accompagnés par notre médiatrice, vous découvrirez son coup de coeur parmi les expositions actuelles. Une visite commentée et ludique qui vous permettra de découvrir la création d’aujourd’hui et les installations artistiques uniques présentées au centre d’art ! Visite gratuite et accessible à tou·te·s.

Réservation obligatoire.

Renseignements et réservation : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T11:30:00+02:00 – 2023-05-20T12:00:00+02:00

