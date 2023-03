Visite flash [week-end aux tanneries] Les (petites) histoires de l’art Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret

Visite flash [week-end aux tanneries] Les (petites) histoires de l’art Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 29 avril 2023, Amilly. Visite flash [week-end aux tanneries] Les (petites) histoires de l’art Samedi 29 avril, 11h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Loin d’être seulement un écrin pour les expositions qui y prennent place, le centre d’art contemporain les tanneries est aussi un lieu de recherche et d’expérimentation pour les artistes en résidence, de sensibilisation à la création actuelle et de découverte des moyens d’expression des artistes. L’occasion idéale pour petits et grands d’aborder l’histoire de l’art par une discussion ludique et didactique avec un médiateur. Visite gratuite et ouverte à tou·te·s.

Réservation obligatoire.

Renseignements et réservation : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00. Centre d'Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

2023-04-29T11:30:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00

