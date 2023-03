Veillée et lecture au clair de lune autour de l’exposition de Meris Angioletti Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Veillée et lecture au clair de lune autour de l’exposition de Meris Angioletti Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 5 avril 2023, Amilly. Veillée et lecture au clair de lune autour de l’exposition de Meris Angioletti Mercredi 5 avril, 20h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Explorant l’univers nocturne à travers son exposition intitulée quart de nuit, meris angioletti invite le public à vivre une expérience pluri-sensorielle, convoquant des éléments et symboles divinatoires, ésotériques et astrologiques. Tandis que cette journée du 5 avril est marquée par la pleine lune, symbole féminin en ésotérisme, l’artiste vous donne rendez-vous pour une veillée nocturne qui débutera par la (re)découverte de son exposition sous la lumière diffuse de la lune, et se poursuivra dans le parc autour d’un moment chaleureux et hors du temps. L’occasion de vous plonger dans l’univers de l’artiste peuplé de contes, de légendes et de récits évoquant l’atmosphère de la nuit. Début à 20h.

Veillée jusqu’à minuit.

Évènement gratuit et ouvert à tou·te·s. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

