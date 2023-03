Conversation publique aux Tanneries avec Meris Angioletti Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Conversation publique aux Tanneries avec Meris Angioletti Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 25 mars 2023, Amilly. Conversation publique aux Tanneries avec Meris Angioletti Samedi 25 mars, 15h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Venez assister à une conversation publique avec meris angioletti, qui présentera son travail de recherche dans le cadre de l’exposition quart de nuit, présentée dans la galerie haute du centre d’art contemporain, en présence d’eric degoutte, directeur du centre d’art. Rendez-vous à l’accueil du centre d’art dès 15h30 !

Évènement gratuit et ouvert à tou·te·s. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:00:00+01:00

