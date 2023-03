Café philo aux tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret

Café philo aux tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 24 mars 2023, Amilly. Café philo aux tanneries Vendredi 24 mars, 18h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries L’exposition quart de nuit de l’artiste meris angioletti, actuellement présentée au sein de la galerie haute du centre d’art contemporain, explore l’univers de la nuit, habité par des rêves, des images, des sons et des figures.

Le café philosophique de montargis vous donne rendez-vous aux tanneries à l’occasion d’une conversation/débat.

Qu’est-ce que nos rêves nous révèlent de nous-même ?

Prenant appui sur les expériences nocturnes de l’artiste, autour des rêves collectifs et partagés, venez à votre tour discuter, réfléchir, vous interroger autour d’un moment libre et convivial ! Dès 18h30 : visite de l’exposition de meris angioletti, en présence de l’artiste

À 19h : débat/conversation avec une introduction proposée par meris angioletti

À 20h30 : moment convivial en présence des participant·e·s et de l’artiste Évènement gratuit. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T18:30:00+01:00 – 2023-03-24T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Adresse 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly

Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Café philo aux tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 2023-03-24 was last modified: by Café philo aux tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Centre d'Art contemporain - Les Tanneries 24 mars 2023 Amilly Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly

Amilly Loiret