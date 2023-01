Atelier en famille – (week-end aux Tanneries) Monuments numériques | atelier artistique en famille Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Atelier en famille – (week-end aux Tanneries) Monuments numériques | atelier artistique en famille
Dimanche 19 février, 14h30
Centre d'Art contemporain – Les Tanneries
234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY
Amilly 45200 Loiret

Dans l'exposition WE ARE est présenté un ensemble d'œuvre à grande échelle, les « contre-monuments ». Ces sculptures interrogent notamment la nature même des monuments… Pensons alors aux datacenters, qui stockent et traitent les données de toutes les informations d'internet… Peut-on l'envisager comme un monument ? Peut-on imaginer un monument numérique ? Quelle forme aurait-il ? Essayons… Pensez à amener un clé USB de petite capacité !

Atelier gratuit sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés.

Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.

