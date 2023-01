Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 – Partie 2 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret

Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 – Partie 2 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 4 février 2023, Amilly. Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 – Partie 2 Samedi 4 février, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 – Partie 2 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Nous avons le plaisir de vous convier au vernissage des deux nouvelles expositions du Cycle 2 de notre saison artistique Les Registres du jeu : We Are

Exposition collective – Commissariat : Sammy Engramer, Guillaume Lasserre. Avec Marielle Chabal, Sammy Engramer, Laurent Lacotte, Michèle Magema, Ibrahim Meïté Sikely, Myriam Mihindou, Bojana Nikcevic, Audrey Terrisse, Laure Tixier, Lassana Sarre, Le Nouveau ministère de l’agriculture.

Grande Halle.

Visible jusqu’au 16 avril 2023. Quart de nuit

Méris Angioletti.

Galerie Haute.

Visible jusqu’au 16 avril 2023. – Entrée gratuite

Ouverture de l’exposition dès 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:30:00+01:00

2023-02-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Adresse 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Ville Amilly lieuville Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Departement Loiret

Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 – Partie 2 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 2023-02-04 was last modified: by Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 – Partie 2 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Centre d'Art contemporain - Les Tanneries 4 février 2023 Amilly Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly

Amilly Loiret