Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Encres naturelles | atelier artistique en famille Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 29 janvier 2023, Amilly. Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Encres naturelles | atelier artistique en famille Dimanche 29 janvier, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Encres naturelles | atelier artistique en famille Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] La résidence d’artiste de Natalia Jaime-Cortez au Centre d’art contemporain les Tanneries fait particulièrement sens : s’il y a des décennies les tanneurs mettaient ici à tremper les peaux des animaux dans des bains pour la fabrication du cuir (activité fortement polluante), Natalia trempe son papier dans des bains d’eau et d’encres pour le transformer. Imaginons utiliser aussi le papier non pas comme support mais comme médium, matière à part entière : comment créer de l’encre naturelle ? Par quels processus ? Les encres entre-elles provoquent-elles des effets ? Expérimentons, et ensuite élaborons un projet grand format à partir de nos essais et de nos observations. Atelier gratuit sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés

Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.

2023-01-29T14:30:00+01:00

2023-01-29T17:30:00+01:00

