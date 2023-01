Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 28 janvier 2023, Amilly.

Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Samedi 28 janvier, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Centre d'Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY

Atelier artistique gratuit et ouvert à tou·te·ssamedi 28 janvier de 14h30 à 17h30

Notre médiateur-plasticien vous attend dans l’atelier des Tanneries tous les samedis après-midi pour expérimenter, fabriquer, échanger et créer tout en vous amusant !

Seul, en famille ou entre amis, partez à la découverte de nos expositions et participez à des ateliers de création. Une occasion unique et ludique de découvrir l’art contemporain autrement et de devenir à votre retour des artistes en herbe !

Ces ateliers à volonté sont ouverts les samedis de 14h30 à 17h30. Ils sont gratuits, accessibles à tou·te·s et sans réservation.

Les enfants doivent êtres accompagnés.

Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.



