Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Mémoires de l’eau | atelier artiste en famille Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 22 janvier 2023, Amilly. Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Mémoires de l’eau | atelier artiste en famille Dimanche 22 janvier, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Atelier à volonté – (week-end aux Tanneries) Mémoires de l’eau | atelier artiste en famille Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Certains scientifiques envisagent que plus l’eau voyage, plus elle accumule des informations sur les endroits qu’elle à traverser… L’artiste Natalia Jaime-Cortez dans le cadre de sa résidence territoriale aux Centre d’art contemporain les Tanneries, prolonge ses interrogations sur la mémoire en travaillant le papier, l’eau et des encres. Ses feuilles de papier pliés voyagent notamment, ils absorbent et retiennent la mémoire des rivières, fleuves du monde où ils furent trempés. Tentons à notre façon et avec le matériel à disposition d’évoquer la mémoire d’un lieu qui nous est particulier grâce à son eau. Pensez à amener de l’eau de la rivière, lac, étang… de votre choix ! Atelier gratuit sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés. Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.

