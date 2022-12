Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 7 janvier 2023, Amilly. Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 Samedi 7 janvier 2023, 14h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Vernissage du deuxième cycle d’exposition de la saison #7 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Nous avons le plaisir de vous convier, en ouverture du deuxième cycle d’expositions de la saison les registres du jeu, au vernissage de l’exposition : À combien de pas dormez-vous de l’eau ?

Natalia Jaime-Cortez.

Verrière et galerie haute. visible jusqu’au 19 mars 2023.

Entrée gratuite ouverture de l’exposition dès 14h30 Navette bus gare de Montargis < >Tanneries (gratuit)

aller : départ depuis la gare de montargis à 15h15 (en lien avec le ter au départ de paris gare de bercy 14h12 > montargis 15h10).

retour : départ depuis les tanneries à 18h30 (en lien avec le transilien au départ de la gare de montargis 19h02 > paris gare de lyon 20h42). inscription navettes obligatoire avant le 04 janvier 2023 :

contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50 Transports en commun :

réseau amelys

ligne 5 mirabeau < > hôpital, arrêt tanneries

depuis la gare de montargis, prévoir un changement ligne 1 < > ligne 5 à l’arrêt petit louis.

cliquez ici pour planifier votre trajet

