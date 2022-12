Finissage de l’exposition « Les Simonnet » Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Finissage de l’exposition « Les Simonnet » Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 17 décembre 2022, Amilly. Finissage de l’exposition « Les Simonnet » Samedi 17 décembre, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Finissage de l’exposition « Les Simonnet » Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Déroulé de la journée : 14h30 : ouverture de l’exposition. 15h30 : conférence autour de l’exposition Les Simonnet avec Vincent Romagny, docteur et enseignant en théorie de l’art, commissaire d’exposition et éditeur indépendant. Vincent Romagny a engagé il y a plusieurs années une recherche sur les Aires de jeux d’artistes. Parcourant le monde, il a édité plusieurs ouvrages sur la question et prépare une Anthologie des Aires de jeux en France (1950-1980). Il est actuellement en résidence d’auteur sur le 1er semestre 2023 au sein des Tanneries. L’enjeu de la conférence pointera sur les débuts de Marthe et Jean-Marie Simonnet, à Jeune Sculpture et la Biennale de Paris jusqu’à leurs productions post-Barcarès, ce moment où leur pratique bascule vers la production de sculptures-jeux en tant que telles.

Au terme de cette conférence, une discussion s’ouvrira avec le public, en présence des artistes. 17h : fin de la rencontre. 18h30 : fermeture de l’exposition. L’exposition sera encore visible le dimanche 18 décembre de 14h30 à 18h. Fermeture exceptionnelle aux publics / Fêtes de fin d’année : du 19 décembre 2022 au 6 janvier 2023 inclus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T18:30:00+01:00

