Atelier à volonté – Découpés aux carrés | atelier artistique ouvert à tous Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 10 décembre 2022, Amilly. Atelier à volonté – Découpés aux carrés | atelier artistique ouvert à tous 10 et 17 décembre Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Atelier à volonté – Découpés aux carrés | atelier artistique ouvert à tous Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Par leur démarche objective et l’utilisation de modules, les simonnet travaillent la forme pour elle-même depuis les années 70. Chacune de leur création est un assemblage d’éléments combinatoires ouvrant un champ infini de génération de formes. À partir de règles simples et de la forme élémentaire qu’est le carré, expérimenter différents jeux de création et d’apparition de formes par collage et assemblage de morceaux découpés. Atelier gratuit. Sans réservation.

les enfants doivent être accompagnés. Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:30:00+01:00

2022-12-17T17:30:00+01:00

