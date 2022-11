Conférence apéritive en nocturne [rendez-vous aux tanneries] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Conférence apéritive en nocturne [rendez-vous aux tanneries] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 8 décembre 2022, Amilly. Conférence apéritive en nocturne [rendez-vous aux tanneries] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Jeudi 8 décembre, 19h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Conférence apéritive en nocturne [rendez-vous aux tanneries] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Jeudi 08 décembre de 19h à 20h30 Venez découvrir les expositions du centre d’art et vous questionner avec notre médiatrice sur la manière d’observer les œuvres exposées par le biais de ce prisme de lecture : le développement durable. Issue d’une formation en conservation-restauration, notre médiatrice Gaëlle Baudry vous invite à cette visite unique qui se terminera par un moment convivial. Visite-conférence gratuite suivie d’un apéritif. Accessible dès 15 ans. Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:00:00+01:00

2022-12-08T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Adresse 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Ville Amilly lieuville Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Departement Loiret

Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/

Conférence apéritive en nocturne [rendez-vous aux tanneries] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 2022-12-08 was last modified: by Conférence apéritive en nocturne [rendez-vous aux tanneries] Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement. Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Centre d'Art contemporain - Les Tanneries 8 décembre 2022 Amilly Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly

Amilly Loiret