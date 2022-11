Atelier à volonté [week-end aux tanneries] Origamis modulaires | atelier artistique ouvert à tous Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Atelier à volonté [week-end aux tanneries] Origamis modulaires | atelier artistique ouvert à tous Centre d’Art contemporain – Les Tanneries, 12 novembre 2022, Amilly. Atelier à volonté [week-end aux tanneries] Origamis modulaires | atelier artistique ouvert à tous 12 et 26 novembre Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Atelier à volonté [week-end aux tanneries] Origamis modulaires | atelier artistique ouvert à tous Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}] Marthe et Jean-Marie Simonnet créent ensemble depuis plus de 50 ans mobiliers, objets, jeux et sculptures en matière polyester. Leurs particularités : ils sont modulaires. Toutes leurs créations sont composées d’éléments qui peuvent se combiner, s’agencer entre eux, leur permettant de travailler les formes à l’infini. Aux côtés d’un médiateur, pliez méthodiquement des feuilles de papier colorées pour fabriquer vos propres modules et, à la façon des Simonnet, assemblez-les pour créer votre propre sculpture modulaire et évolutive ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. sans réservation.

les enfants doivent être accompagnés. Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.

2022-11-12T14:30:00+01:00

2022-11-26T17:30:00+01:00

