Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d'artistes et d'artisans d'art organisées par le Conseil départemental et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Loiret, venez découvrir les expositions en cours et participer à des ateliers de création en lien avec ces dernières ! Les médiateurs du centre d'art vous accompagneront tout au long de ce week-end de découverte de l'art en train de se faire. Programmation du week-end: Des ateliers artistiques encadrés par un de nos médiateurs vous sera proposé le samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. Des visites guidées seront disponibles pour (re)découvrir nos expositions actuelles, tout au long du week-end pendant les heures d'ouverture du Centre d'art. L'artiste plasticienne Natalia Jaime-Cortez, actuellement en résidence territoriale aux Tanneries, sera présente pour partager avec vous et échanger autour de son projet de création, qui donnera lieu à une exposition dès le mois de janvier 2023 aux Tanneries. « À combien de pas dormez-vous de l'eau ? Quelle est la couleur de l'eau ? Sur quelle rive avez-vous envie d'être ? L'artiste s'intéresse aux rapports multiples que nous entretenons à l'eau, à nos rivières, nos fleuves, tant dans notre quotidien que dans notre histoire personnelle et intime. Elle souhaite souhaite recueillir les récits et paroles libres de tout un chacun.e qui aurait envie de lui partager son lien à l'eau. » Natalia Jaime-Cortez vous accueillera de 16h à 17h30 dans son atelier ! Visites et ateliers gratuits. Sans réservation.

Ateliers accessibles à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00

