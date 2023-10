Exposition du collectif AILO Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne, 25 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Derrière l’acronyme A.I.L.O (Atelier d’Immersion Lumineuse et Obscure), se prononçant comme le mot hello, se cache un collectif d’artistes..

2023-11-25 fin : 2023-12-23 . .

Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Les Aires Saint-Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Behind the acronym A.I.L.O (Atelier d?Immersion Lumineuse et Obscure), pronounced like the word hello, lies a collective of artists.

Tras las siglas A.I.L.O (Atelier d’Immersion Lumineuse et Obscure), pronunciadas como la palabra hola, se esconde un colectivo de artistas.

Hinter dem Akronym A.I.L.O. (Atelier d’Immersion Lumineuse et Obscure), das wie das Wort hello ausgesprochen wird, verbirgt sich ein Künstlerkollektiv.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile