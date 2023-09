Evolution architecturale d’une chapelle Millénaire ! Centre d’art contemporain, Les Pénitents Noirs Aubagne, 14 octobre 2023, Aubagne.

Evolution architecturale d’une chapelle Millénaire ! Samedi 14 octobre, 10h00 Centre d’art contemporain, Les Pénitents Noirs Entrée libre

Venez découvrir l’évolution architecturale d’une chapelle classée aux Monuments Historique, du XIème siècle ; et réabilité à travers les siècles pour de nouveaux usages.

Elle fut d’abord un lieu de culte, et fut désacralisée au XVIème siècle, à l’arrivée des Pénitents. Ils apparaissent en France à partir du XV siècle, des « laïcs » souhaitent se regrouper au sein d’une confrérie pour accomplir des rites de dévotion (prier, accompagner des processions) et des actions de charité (entraide entre pénitents lors de maladie et lutte contre l’impiété et la misère).

A leur départ, au XVIIIème sicèel, le bâtiment fut tour à tour : un Hôpital pendant la peste ; une étable pour les animaux du travail des troupes ; avant de revenir aux Pénitents à la fin du XIXème siècle jusqu’au début de la 1ere guerre mondiale. Court periode pendant laquelle les Pénitents Noirs firent de nouveaux travaux sur le bâtiments.

C’est en 2008, que le lieu alors propriété de la ville fut converti en Centre d’Art Contemporain.

Centre d’art contemporain, Les Pénitents Noirs les aires saint-michel Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181726 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr/ Chapelle érigée vers 1035 ; aujourd’hui et depuis 2008 Centre d’art contemporain ; elle a un passé rempli des histoires des Pénitents. Parking face à la chapelle OU Bus Gratuit de la ville Ligne 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Ville d’Aubagne