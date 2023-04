Concerts et danse sur exposition d’ Olivier Gruber centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Concerts et danse sur exposition d’ Olivier Gruber centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs, 13 mai 2023, Aubagne. Concerts et danse sur exposition d’ Olivier Gruber Samedi 13 mai, 18h00 centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs entrée libre Pendant l’exposition « Relevé de faune et de flore d’un promneur imaginaire » de l’artiste Olivier Gruber, et en sa présence , les élèves du conservatoire de la ville d’Aubagne vous présenteront danse contemporaine, concerts de musique de chambre et de violoncelle. centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs les aires St Michel 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181726 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr Le centre d’art contemporain est hébergé depuis 2008 dans une ancienne chapelle du XVIII ème siècle. Il accueille des expositions, résidences d’artiste. parking à proximité immédiate Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

