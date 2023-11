Re/member Your House the AfroGreeks par Døcumatism // Exposition personnelle de Menelaos Karamagiolis Centre d’art contemporain Genève, 1 novembre 2023, Genève.

Le Centre d’Art Contemporain Genève est fier d’annoncer « Re/member Your House », qui réunit la première rétrospective de l’artiste et cinéaste grec Menelaos Karamaghiolis avec la présentation du projet « the AfroGreeks » du collectif Døcumatism, basé à Athènes.

Au cours d’une carrière qui s’étend sur quarante ans, Menelaos Karamaghiolis a réussi à révéler la réalité d’une manière personnelle et poétique. Son approche unique questionne les effets du cinéma sur la société tout en incitant le public à s’engager dans le film de manière interactive. Dans le cadre de son exposition personnelle, Menelaos Karamaghiolis a décidé de rendre hommage à son ami Stelios Faitakis (1976-2023), un peintre grec extraordinaire avec lequel il partageait non seulement une passion pour l’art byzantin, mais aussi un sens de l’engagement civique inlassable. Une salle dédiée présente quatre tableaux de l’artiste.

Parmi les travaux les plus importants menés par le collectif grec Døcumatism, figure le projet collaboratif « the AfroGreeks » consacré aux diasporas africaines. Au fil des ans, Døcumatism a rassemblé de vastes archives audiovisuelles qui s’efforcent de positionner l’histoire des communautés africaines comme partie intégrante du récit et de l’histoire nationale de la Grèce. Le projet est présenté à Genève sous le commissariat de Grace Chimela Eze Nwoke, anthropologue et performeuse également membre du collectif.

the AfroGreeks – Døcumatism

2e étage

Exposition personnelle de Menelaos Karamagiolis

3e étage

Ce projet est soutenu par RODEO et Flux Laboratory

