Daniel Caux & Michael Snow: Do You Know Snow? Centre d’art contemporain Genève, 1 novembre 2023, Genève.

Daniel Caux & Michael Snow: Do You Know Snow? 1 novembre 2023 – 7 janvier 2024 Centre d’art contemporain 5.- / 2.-

Hommage à l’artiste et cinéaste canadien Michael Snow (1928-2023) disparu cette année, l’exposition Do You Know Snow? , présentée au Project Space du Centre d’Art Contemporain Genève, propose un regard inédit sur l’œuvre d’un artiste majeur du XXe siècle. Imaginée à partir d’une émission radiophonique éponyme, produite par Daniel Caux en 1978 dans le cadre des ateliers de création radiophonique, et d’un diaporama considéré perdu depuis sa dernière présentation la même année, cette exposition invite les publics à s’interroger sur la nature de l’œuvre d’art et du document. À la croisée des pratiques conceptuelles et didactiques expérimentales, ce dispositif immersif et multimédia (texte, son, image) explore le devenir des œuvres à l’ère de la dématérialisation des supports.

Inlassable expérimentateur, Michael Snow s’est toujours joué du format rétrospectif, n’hésitant pas à produire de nouvelles œuvres à partir de sa production antérieure. L’intérêt de l’artiste pour les phénomènes de transfert, ou de traduction, d’un médium à un autre, est à l’origine de plusieurs œuvres qui lui ont permis d’approfondir ses réflexions sur les potentialités plastiques et conceptuelles inhérentes à la reproductibilité des images.

Pour Snow, le geste rétrospectif a souvent donné lieu à la création d’œuvres de plus et en plus élaborées formulant par la même la possibilité d’un espace d’exposition renouvelé, une Chinese box – pour reprendre un terme cher à l’artiste – dans laquelle viennent se confondre l’œuvre et sa reproduction, l’image et son commentaire.Reprenant certaines des propositions esthétiques et conceptuelles initiées par Michael Snow, Do You Know Snow? propose d’explorer l’infime frontière entre l’œuvre et le document à l’intérieur un dispositif immersif et multimédia dans lequel l’écrit, l’image et le son nous invitent à reconsidérer notre rapport à l’œuvre, mais aussi aux écrans.

Do You Know Snow? est une exposition conçue par Jonathan Pouthier et Pierre Leguillon. Conception graphique de Roch Deniau.

Michael Snow (1928-2023) est considéré comme une figure majeure de l’art contemporain canadien et l’un des plus grands cinéastes expérimentaux. Vaste et multidisciplinaire, son œuvre explore les possibilités inhérentes à différents supports et genres, et englobe le cinéma et la vidéo, la peinture, la sculpture, la photographie, l’écriture et la musique. Snow a enseigné au sein de plusieurs universités à travers le monde et présenté ses œuvres à l’occasion de nombreuses expositions individuelles ou collectives, notamment à la XXVe Biennale de Venise ; au Museum of Modern Art, New York ; au Centre George Pompidou, Paris ; au Kunstmuseum, Luzern, Suisse ; lors de la Documenta 6 de Kassel ; au Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo ; MoMA PS1, NY (2009) ; Whitney Biennial, NY (2006) ; Musée d’Art Contemporain, Montréal ; entre autres. Son travail a reçu des prix prestigieux et fait l’objet de nombreuses rétrospectives.

Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 329 18 42 http://www.centre.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/centre-art-contemporain/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T11:00:00+01:00 – 2023-11-01T18:00:00+01:00

2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

Centre d’Art Contemporain