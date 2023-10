TOUT DOIT DISPARAITRE Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques Châtellerault, 9 décembre 2023, Châtellerault.

TOUT DOIT DISPARAITRE Samedi 9 décembre, 10h00, 14h00 Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques Entrée libre

Le Centre d’art contemporain valorise et présente la création artistique d’aujourd’hui dans tous les domaines des arts plastiques et invite des artistes dans les ateliers de gravure, de photo-lthographie et de sérigraphie pour réaliser des oeuvres multiples. Une partie de ces estampes sont mises en vente par le Centte d’art contemporain et un exemplaire vient enrichir la collection de l’artothèque de Grand Châtellerault.

Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:30:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

estampes vente

Ecole d’arts plastiques