CONFERENCE « Une histoire d'Intérieur » par Daniel Clauzier
Jeudi 7 décembre, 18h00
Centre d'art contemporain – École d'arts plastiques
Entrée libre

Depuis l'émergence de la scène de genre dans les écoles du Nord au XVIIe siècle, let simplement un exercice formel, voici un voyage de pièce en pièces peintres, puis les photographes se sont intéressés à la représentation du monde domestique.

Centre d'art contemporain – École d'arts plastiques
12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault
Châtellerault 86100 Vienne
Nouvelle-Aquitaine
05 49 93 03 12

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T19:00:00+01:00

Vilhem Hammershoi -« Intérieur avec un jeune homme lisant », 1898? huile sur toile. 64,4 X 51, 8 cm. Copenhague, Den Hirschsprungske Saming

