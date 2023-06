Conférence PAYSAGE et ABSTRACTION Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Conférence PAYSAGE et ABSTRACTION Jeudi 8 juin, 17h30 Centre d'art contemporain – École d'arts plastiques Entrée libre Courant majeur de la peinture du XXe siècle, l'abstraction, ou l'absence de sujet au profit des formes et des couleurs, est souvent présentée comme en opposition à la peinture figurative qui a dominé l'art occidental depuis des siècles. En revanche, dans le genre du paysage, il y a des zones floues, des croisements où, ciel, horizon, atmosphère, masses colorées, rendent atteignent le limite du visible. De Léonard à Nicolas de Staël, en passant par Alexander Cozens ou Degas, cette distinction se fluidifie et devient parfois caduque. Centre d'art contemporain – École d'arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

