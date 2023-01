Visite commentée de » l’Etat des choses, la photographie, du document à l’oeuvre » en compagnie du commissaire d’exposition, Daniel Clauzier. Centre d’art contemporain – École d’arts plastiques, 23 février 2023, Châtellerault.

Entrée libre

Exposition d’oeuvres photographiques, de Walker Evans à Eric Tabuchi et Nelly Monnier en passant par Bernd et Hilla Becher .

L’état des choses : La photographie du document à l’œuvre

Le photographe américain Walker Evans a déclaré « l’art est inutile, mais un document a une utilité. Et donc l’art n’est jamais un document, mais il peut en adopter le style. » Inventeur du « style documentaire », il met en avant la double nature du médium : à la fois témoignage du réel, et œuvre de contemplation. Cette esthétique connaît des répercussions considérables jusqu’à nos jours, par exemple chez Eric Tabuchi et Nelly Monnier.. De façon plus institutionnelle, le Service Régional de l’Inventaire cherche à préserver les témoignages d’un patrimoine industriel et vernaculaire fragile, par un travail de classement et de typologie.

Avec des oeuvres de : Nelly Monnier et Eric Tabuchi ,Berenice Abbott, Eugène Atget, Hilla et Bernd Becher, Françoise Celer, Eric Dessert, Marc Deneyer, Walker Evans, Stéphane Goin, Mariusz Hermanowicz, Caroline Muheim, Claude Pauquet, Swen Renault, Olivier Ruffinetto-Delhaise et des photographies du Service de l’Inventaire de Nouvelle Aquitaine.

Commissariat : Daniel Clauzier



2023-02-23T18:00:00+01:00

2023-03-23T19:00:00+01:00

ARN, Eric Tabuchi et Nelly Monnier