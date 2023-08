Exposition « Barro » Centre d’art contemporain des pénitents noirs Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne.

Exposition « Barro » Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Centre d’art contemporain des pénitents noirs

Dernier jour pour admirer l’exposition de céramiques portugaises « Barro » et découvrir la chapelle qui abrite le Centre d’Art contemporain. Entre culture et histoire, venez traverser les siècles !

Une visite guidée est proposée à 15h

Centre d’art contemporain des pénitents noirs Les aires saint michel 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Còsta Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442181726 https://www.instagram.com/lespenitentsnoirs/?hl=af Avant de devenir centre d’art contemporain, les Pénitents noirs ont mené plusieurs vies depuis le XI ème siècle passant de chapelle à hôpital. Le bâtiment devient la galerie d’art de la ville en 2008. Puis 10 ans après, centre d’art contemporain.

Les pénitents noirs sont aujourd’hui reconnus du public, des professionnels de l’Art, et rayonnent bien au-delà des limites départementales. A l’heure de la Métropole, le centre d’art a vocation à jouer un rôle majeur dans la vie de l’art contemporain à l’Est de Marseille. La définition de sa ligne artistique a contribué à l’inscrire dans la régularité. Deux à trois expositions par an mettent en avant l’inédit, l’éphémère, l’original pour une une diversité attractive, suscitant toujours plus l’intérêt du public et des acteurs culturels, grâce à un travail en réseau sur la localité, le territoire et auprès des partenaires (musées, fondations, collectionneurs à l’échelle nationale). transport en commun ( bus de l’agglo ligne 2 vers les passons), parking, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Ville d’Aubagne