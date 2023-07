Vernissage exposition Buissonnières Centre d’art contemporain de Lacoux Plateau d’Hauteville, 22 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Vernissage exposition Buissonnières Samedi 22 juillet, 11h30 Centre d’art contemporain de Lacoux participation libre

Co-commissariat de Julie Portier & Claire FitzGerald

Pièces et œuvres de Marie-Léon Arbez-Carme, Eva Barto, Ulla Von Brandenburg, Marius Camet, Marie Ducaté, Jenny Holzer, Félix Hugon, Augusta Gaget, Paulette Guinet, Ann Veronica Janssens, Tarek Lakhrissi, Marcelle Landry, Hana Miletic, Jean-Marie Perdrix, Léandre Picquet, Franz Erhard Walther

Buissonnières est une exposition imaginée par Claire FitzGerald et Julie Portier, historiennes et critiques d’art, à partir d’oeuvres de la collection de l’IAC Villeurbanne, du Fonds Cantonal d’Art Contemporain de Genève et d’objets du Musée du peigne et de la Plasturgie d’Oyonnax.

Son titre fait référence à l’histoire du lieu qui abrite le Centre d’Art Contemporain de Lacoux, ancienne école du village. Il résonne aussi avec le buis dans lequel ont été sculptés les peignes qui marquèrent le début d’une épopée industrielle. Fleurons du design local, exportées à l’autre bout du monde, les lunettes fantaisie sorties des fabriques Oyonnaxiennes offrent l’occasion d’adopter un autre point de vue sur le paysage alentour. À rebours d’une vision bucolique, la campagne est envisagée comme un espace connecté en réseaux, depuis lequel on aperçoit la centrale nucléaire du Bugey, la vallée du plastique, les carrières marbrières, la monoculture du bois et les friches sanatoriales du plateau de Hauteville.

L’exposition, qui s’inscrit dans la saison intitulée « battre la campagne », dessine un parcours métaphorique, tel le décor post-industriel d’un conte initiatique ou d’un jeu vidéo, mettant en scène des figures “buissonnières” parties à la conquête de libertés sociales, sexuelles et politiques. Ces présences, convoquées par le biais d’une production matérielle, sont autant les designeuses qui ont fait l’histoire de la lunetterie d’Oyonnax, que des muses hollywoodiennes émancipées, des couturières insurgées et d’autres héroïnes littéraires ou populaires.

« L’orage éclata. L’air se transforma en charbon, pris de l’ampleur jusqu’à prendre une épaisseur de matière. C’était la création du monde. En plein jour, le ciel se scinda en deux. « Les mythes sont signifiants, » dit la fille aux yeux verts. « Vraiment ? » La première tenta de disparaître à l’intérieur du mur contre lequel elle était adossée, mais n’y arriva pas, et se recroquevilla à l’intérieur de O. »

Kathy Acker, Pussy, King of Pirates (1996).

Centre d’art contemporain de Lacoux lacoux 01110 Plateau d’Hauteville 01110 Hauteville-Lompnes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T11:30:00+02:00 – 2023-07-22T15:00:00+02:00

2023-07-22T11:30:00+02:00 – 2023-07-22T15:00:00+02:00

exposition vernissage

© Léandre PICQUET