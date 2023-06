Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Seine-Maritime Visite libre : jeu de piste Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis Saint-Pierre-de-Varengeville, 15 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Varengeville. Visite libre : jeu de piste 15 – 17 septembre Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis Livret disponible à l’accueil. Jeu de piste au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis ! Quoi de mieux qu’apprendre en s’amusant ? Apprendre en se dépensant ! D’énigmes en énigmes, de mystères en mystères, le Centre d’art contemporain de la Matmut-Daniel Havis vous propose un jeu de piste en accès libre dans les 6 hectares du parc pour (re)découvrir l’histoire du château, des 6 jardins thématiques et des œuvres monumentales !

Centre d'art contemporain de la Matmut – Daniel Havis
425 rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville
Saint-Pierre-de-Varengeville
76480 Seine-Maritime
Normandie
0235056173
http://www.matmutpourlesarts.fr

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

