Les Sillons #1 Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, 18 mars 2023, Noisiel.

Programme d’accompagnement et de professionnalisation pour les artistes en début de carrière, le 1er épisode des Sillons présente les travaux de 13 artistes résidant en France et à l’international.

Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson Allée de la Ferme, Noisiel La Mare Blanche Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France

https://www.lafermedubuisson.com/ Partie intégrante du projet pluridisciplinaire de la Ferme du Buisson, le centre d’art contemporain est engagé depuis 1991 dans un soutien actif à la création à travers un travail de production, de diffusion et de programmation évènementielle. Mettant l’accent sur la jeune création et les artistes internationaux peu représentés en France, le centre d’art est spécialisé dans les pratiques collaboratives, la médiation en autonomie et les formes performatives. Il se conçoit également comme un lieu d’accompagnement des collectifs artistiques et des métiers des arts visuels (critique, régie, création et curation). entrée gratuite du mer au ven de 14h à 18h et du sam au dim de 14h à 19h30 lors des expositions et nocturnes les soirs de spectacles visite guidée à la demande visite de groupes tous les jours sur réservation : rp@lafermedubuisson.com

Volontairement non thématique, Les Sillons #1 inaugure un nouveau chapitre de la programmation du Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson suite à l’arrivée de Thomas Conchou en tant que directeur artistique.

Ce dispositif récurrent ambitionne de mettre les moyens du lieu au service de la visibilité et du renforcement des pratiques artistiques émergentes en privilégiant une approche interdisciplinaire entre arts visuels, design, graphisme et recherche.

Rendez-vous le 18 mars pour le vernissage de la première édition de l’exposition Les Sillons, en présence des artistes !

