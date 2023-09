Construction Archi Biz’Art en papier Centre d’art contemporain de Châteauvert Châteauvert, 15 octobre 2023, Châteauvert.

Le centre d’art contemporain de Châteauvert propose une visite guidée de l’exposition Traversée de Nuit de Martine Feipel et Jean Bechameil, avec un focus sur l’oeuvre Hotel Utopia, son architecte et son histoire. La visite est suivie d’un atelier famille « Archi biz’Art » de construction en papier coloré.

Centre d’art contemporain de Châteauvert 83670 Châteauvert Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 81 02 04 66 http://www.centredartchateauvert Dans un écrin de verdure au bord de l’Argens, le centre d’art contemporain de Châteauvert propose sur réservation des visites et ateliers pour enfants et tous publics, en lien avec l’exposition du moment. La programmation est induite par une réflexion mêlant les questions esthétiques, sociétales, environnementales ou économiques actuelles décloisonnant ainsi disciplines et approches. Le rythme de deux expositions par an, d’un festival d’été et de résidences d’artistes permet aux projets de se développer dans le temps tout en étant accompagnés de rencontres, conférences et échanges. Le jardin de sculptures, ouvert tous les jours s’étend sur 9 hectares. Le centre d’art appartient aux établissements culturels de l’Agglomération Provence Verte. Parking sur place gratuit

