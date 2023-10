SCENE D’INTERIEUR par EVA GREGORIEFF Centre d’art contemporain Châtellerault, 27 octobre 2023, Châtellerault.

SCENE D’INTERIEUR par EVA GREGORIEFF 27 octobre – 15 décembre Centre d’art contemporain Entrée libre

Mise en scène des oeuvres d’Eva Grégorieff au sein d’un espace domestique et intime. Plus que dans une exposition, le visiteur entre dans une « scène d’intérieur » dans lequel les oeuvres de l’artiste et autre objets, parfois insolites, cohabitent. Gilles Fromonteil est reconnu pour ses sculptures en porcelaine associant des personnages historiques à des formes décoratives . Certains de ces « portraits intimes » peints sur des assiettes seront présents dans l’exposition.

Centre d’art contemporain 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques/centre-d-art-contemporain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

Eva Grégorieff, Adrien et Valentin, 160X170 cm