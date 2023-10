Zigor – Conférence Dédicace Centre d’Art Contemporain Château Lescombes Eysines, 26 octobre 2023, Eysines.

Zigor – Conférence Dédicace Jeudi 26 octobre, 18h00 Centre d’Art Contemporain Château Lescombes Entrée libre

Sculpteur, photographe, peintre et poète, Zigor, originaire du Pays basque espagnol, est un artiste complet. Dès 1970, il publie ses premiers carnets poétiques d’abord en langue basque, et commence sa carrière de photographe reporter. Parallèlement à cela, il s’intéresse à la sculpture où il joue de la lutte des volumes avec la gravité et l’espace. Chaque angle de vue raconte une œuvre nouvelle, invitant le vent, l’eau ou la lumière à la traverser. Sa peinture émane souvent de ses carnets de dessin qui ouvrent la porte sur son imaginaire.

Pour cela, il fait appel aussi bien à l’aquarelle, la craie, la gouache qu’à l’acrylique. À travers ses expressions artistiques, il cherche à faire ressentir la puissance archaïque et universelle d’une terre et d’une humanité reliées par les racines.

Dans le cadre de l’exposition au Centre d’Art Contemporain, il propose une conférence dédicace sur son travail et ses ouvrages.

en partenariat avec la librairie les Mots du Zèbre

Centre d’Art Contemporain Château Lescombes 198 avenue du Taillan-Médoc 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 69 05 https://www.eysines-culture.fr/ https://www.facebook.com/EysinesCulture Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Fermé les jours fériés

Entrée libre et gratuite

