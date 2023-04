Mom’Arts 2023 Centre d’Art Contemporain Château Lescombes Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Mom'Arts 2023
24 mai – 17 juin
Centre d'Art Contemporain Château Lescombes
Entrée libre
Aux arts petit.es citoyennes !

Toute l’année, les élèves des écoles d’Eysines visitent les expositions du Château Lescombes, Centre d’Art Contemporain.

Les enseignant.es et le conseille pédagogique leur proposent ensuite d’explorer les diverses dimensions artistiques des oeuvres, avant qu’à leur tour les enfants expriment leur créativité.

En mai, nous leur confions les clés du centre d’art ; à leur tour d’être les artistes exposés ! Nos artistes en herbe ont carte blanche et ne manqueront pas de vous impressionner avec leurs créations colorées, plus inventives les unes que les autres.

Curieux et curieuses, n'attendez plus pour aller admirer les oeuvres de nos jeunes talents !

Vernissage le mardi 23 mai à 17h30

Centre d'Art Contemporain Château Lescombes
198 avenue du Taillan-Médoc
33320 Eysines

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
Fermé les jours fériés
Entrée libre et gratuite

