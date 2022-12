Exposition Hervé Télémaque Centre d’Art Contemporain Château Lescombes, 16 décembre 2022, Eysines.

Exposition Hervé Télémaque 16 décembre 2022 – 19 février 2023

Unique et Multiple

Centre d’Art Contemporain Château Lescombes 198 avenue du Taillan-Médoc 33320 Eysines Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le décès d’Hervé Télémaque est survenu le 10 novembre dernier. Cette exposition qui devait revêtir un caractère exceptionnel par les œuvres présentées (pour certaines jamais exposées) le sera donc doublement par cette disparition : un ultime hommage à cette grande figure de l’art contemporain.

Acteur de la peinture new-yorkaise des années 50, Hervé Télémaque, né en 1937 à Port-au-Prince (Haïti), trouve sa voie en France comme l’un des artistes essentiels de la Figuration narrative. Il s’est nourri de l’expressionnisme abstrait, du surréalisme auprès d’André Breton, avant de devenir un artiste incontournable du Pop art. Il influencera toute une génération de plasticiens.

Engagé, il confère à sa peinture une dimension fictionnelle mais aussi autobiographique, historique et critique, abordant politique, questions raciales, contre-culture et anticolonialisme. Lithographie, sérigraphie, dessins, collages, détournement d’objets du quotidien, Télémaque adopte un style original et personnel.

Cette exposition est une occasion unique de découvrir cet artiste consacré et mondialement reconnu comme l’un des plus grands plasticiens actuels.

Vernissage le jeudi 15 décembre à 18h30 (ouverture des portes à 18h)

Exposition ouverte au public du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, jusqu’au 19 février.

Fermé les jours fériés. Entrée libre et gratuite.

Tram D – arrêt Eysines centre

Bus – Lianes 2 Le Taillan arrêt 19 mars, puis ligne 38 vers Blanquefort arrêt Libération



Hervé Télémaque – Négatif, Positif