Exposition Cécile Bart 16 et 17 septembre Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay Entrée libre et gratuite

Le centre d’art contemporain Bouvet Ladubay présente, jusqu’au 1er octobre, « Rappels en parallèle », une exposition que Cécile Bart a conçue comme un parcours en couleurs et en mouvement. Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

Accessible aux personnes à mobiltié réduite.

Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay 26 rue jean ackerman Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241838383 http://www.centredart-bouvet-ladubay.fr Le Centre d’Art Contemporain composé de 9 salles d’exposition et d’un hall-librairie, s’étend sur près de 800 m2.

Ce lieu a été inauguré en 1992, sous le parrainage de Gonzague Saint-Bris et la direction artistique de Benoît Lemercier. « Nous avons, avec modestie, mais vigueur, participé à mieux faire connaître la création contemporaine aux habitants de la région et aux touristes de passage. En proposant une programmation très large, nous permettons au visiteur de se confronter directement aux œuvres, de les aimer ou de les refuser, en tout cas d’affiner son propre goût et sa propre réflexion » explique Benoît Lemercier. Parking à disposition

