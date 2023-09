LES JEUDIS MO.CO. LA PANACÉE Centre d’art contemporain 14 rue de l’Ecole de pharmacie Montpellier, 12 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Chaque jeudi à 19h au MO.CO. Panacée, des rencontres et des conférences inédites autour de l’art contemporain..

2023-10-12 19:00:00 fin : 2023-10-12 20:00:00. .

Centre d’art contemporain

14 rue de l’Ecole de pharmacie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Every Thursday at 7pm at MO.CO. Panacée, meetings and conferences on contemporary art.

Todos los jueves a las 19.00 horas en MO.CO. Panacée, una serie de originales encuentros y conferencias sobre arte contemporáneo.

Jeden Donnerstag um 19 Uhr im MO.CO. Panacée, unveröffentlichte Begegnungen und Vorträge rund um die zeitgenössische Kunst.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT MONTPELLIER