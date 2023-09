Cet évènement est passé Visite du Centre – Ateliers Galerie M H Métézeau Centre d’Art autour de l’Osier Villaines-les-Rochers Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers Visite du Centre – Ateliers Galerie M H Métézeau Centre d’Art autour de l’Osier Villaines-les-Rochers, 16 septembre 2023, Villaines-les-Rochers. Visite du Centre – Ateliers Galerie M H Métézeau 16 et 17 septembre Centre d’Art autour de l’Osier Tarif exceptionnel de 12 euros par personne Visite exceptionnelle avec l’artiste M H Métézeau. Centre d’Art autour de l’Osier 50 rue de la Galandière 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 21 73 09 40 https://lespaniersdhelene.com https://www.facebook.com/MH.Metezeau [{« type »: « link », « value »: « http://www.lespaniersdhelene.com »}] Il propose à la visite : oseraie, jardin d’osier vivant en pot, atelier de vannerie, boutique, galerie du tressage au tissage, fond de cour avec la façade maçonnée de caves troglodytes, la galerie de peinture au brin d’osier, les vitrines du Centre d’Art, le Cabinet chinois avec la peinture au calame d’osier et encre de galle de chêne. Parking sur place, accès PMR directement sur la terrasse en nous prévenant de votre arrivée au 06 21 73 09 40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Ateliers M H Métézeau Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Lieu Centre d'Art autour de l'Osier Adresse 50 rue de la Galandière 37190 Villaines-les-Rochers Ville Villaines-les-Rochers Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Centre d'Art autour de l'Osier Villaines-les-Rochers latitude longitude 47.230715;0.497157

