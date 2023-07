Conférence sur « Les Chappuys d’Amboise : Chronique historique d’une famille lettrée de la Renaissance » par Damien Millet Centre d’archives « Espace Paul-Pinasseau » Chargé, 16 septembre 2023, Chargé.

Conférence sur « Les Chappuys d’Amboise : Chronique historique d’une famille lettrée de la Renaissance » par Damien Millet Samedi 16 septembre, 14h00 Centre d’archives « Espace Paul-Pinasseau » Réservation possible au 02 47 23 47 76

Installée à Amboise au XVe siècle, la famille Chappuys s’est ensuite dispersée à Rouen, Lyon, Tours ou Paris, dans les principaux centres politiques et intellectuels où elle a été un témoin privilégié dans l’entourage des puissants. Claude, poète et libraire de François Ier, et Gabriel, traducteur prolixe de la fin du XVIe siècle, en sont les figures marquantes. Jusqu’à présent Héliot, sommelier de l’échansonnerie du dauphin en 1472, Jehan, procureur à Amboise, et une cousine, Gabrielle, n’étaient qu’évoqués.

Damien Millet, professeur de chaire supérieure en classes préparatoires au lycée Janson-de-Sailly (Paris), ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan vous présentera la chronique de cette famille et l’étude rigoureuse qui en ressort.

La conférence sera suivie de la présentation du livre « Les Chappuys d’Amboise », publié cette année par Anaïs Thiérus et Damien Millet.

Centre d’archives « Espace Paul-Pinasseau » 196 rue du Château-d’Eau 37530 Chargé Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Nouveau centre d’archives municipales et communautaires, a ouvert ses portes en 2022 dans un bâtiment de la zone de la Boitardière, réhabilité pour l’occasion. Sur 580 m², l’Espace Paul Pinasseau accueille jusqu’à trois kilomètres linéaires de documents.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

© Presses Universitaires de Rennes